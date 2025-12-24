Natale all’Italiana | trionfa il pesce sulle tavole della Vigilia ma occhio all’etichetta

In molte famiglie italiane, la tradizione della Vigilia di Natale prevede un menu a base di pesce. Queste scelte riflettono l'importanza delle usanze locali e delle preferenze culinarie durante le festività. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione all'etichetta e alla provenienza del pesce acquistato, per garantire qualità e sostenibilità. Conoscere le caratteristiche dei prodotti aiuta a fare scelte consapevoli e rispettose dell'ambiente.

In sette case su dieci, la Vigilia di Natale sarà all'insegna della tradizione con il pesce come protagonista assoluto del menu. Lo conferma una recente indagine ColdirettiIxè, che sottolinea come il "mangiare magro" resista ancora saldamente nel cuore delle famiglie italiane, nonostante i rincari e le difficoltà affrontate dalla flotta peschereccia nazionale.

