Natale all’Italiana | trionfa il pesce sulle tavole della Vigilia ma occhio all’etichetta

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In molte famiglie italiane, la tradizione della Vigilia di Natale prevede un menu a base di pesce. Queste scelte riflettono l'importanza delle usanze locali e delle preferenze culinarie durante le festività. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione all'etichetta e alla provenienza del pesce acquistato, per garantire qualità e sostenibilità. Conoscere le caratteristiche dei prodotti aiuta a fare scelte consapevoli e rispettose dell'ambiente.

In sette case su dieci, la Vigilia di Natale sarà all’insegna della tradizione con il pesce come protagonista assoluto del menu. Lo conferma una recente indagine ColdirettiIxè, che sottolinea come il “mangiare magro” resista ancora saldamente nel cuore delle famiglie italiane, nonostante i rincari e le difficoltà affrontate dalla flotta peschereccia nazionale. Il pesce sarà . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

natale all8217italiana trionfa il pesce sulle tavole della vigilia ma occhio all8217etichetta

© Lifeandnews.it - Natale all’Italiana: trionfa il pesce sulle tavole della Vigilia, ma occhio all’etichetta

Leggi anche: Natale, Coldiretti-Ixè: pesce protagonista su 77% delle tavole della Vigilia

Leggi anche: Natale, il pesce regna sulle tavole italiane la sera del 24 dicembre

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.