Natale all’Alexandra Palace per il carnevale delle freccette

È diventato subito un reel virale, una valida base da meme. Ingresso sulle note di “Titanium” di David Guetta, mani portate alle orecchie per sentire l'ovazione del pubblico e braccia aperte per accoglierla. Si è presentato così Mr Aura al primo turno del PDC World Darts Championship, il Mondiale di freccette. Tutti lo conoscono così, o come The Bullet, il proiettile: si chiama Stephen Bunting, numero 4 del mondo e tra i favoriti alla vittoria finale. Calvizie incipiente, occhiali senza pretese modaiole, pappagorgia pronunciata e pancia lievitata: una fisionomia non riconducibile a un atleta al di fuori dell'Alexandra Palace di Londra, edificio vittoriano e casa delle World Darts dal 2008. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

