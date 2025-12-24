Natale alla corte del Duca A Laurino si rivive l’atmosfera del 1800

Il Ducato di Laurino torna a rivivere in occasione dell'evento “Natale alla corte del Duca”, nell'ambito di "Terre ritrovate, i viaggi delle radici nella Valle del Calore". Un corteo storico ha dato vita alla rappresentazione della vita quotidiana in paese.. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Natale alla corte del Duca. A Laurino si rivive l’atmosfera del 1800 Leggi anche: Due appuntamenti a Laurino: il musical “La bella e la bestia” e “Natale alla corte del Duca" Leggi anche: Mercatini, musica e laboratori. Si accende l’atmosfera del Natale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A Laurino, domenica 21 dicembre, l’evento “Natale alla corte del duca”. Il commento del sindaco Romano Gregorio; Due appuntamenti a Laurino: il musical “La bella e la bestia” e “Natale alla corte del Duca; Natale alla corte del Duca: Laurino riscopre le sue radici tra storia e tradizione; Laurino tra leggenda e tradizioni nel 'Natale alla corte del Duca'. A Laurino, si rivive l'epoca dell'antico Ducato - Il Ducato di Laurino torna a rivivere in occasione dell'evento “Natale alla corte del Duca”, nell'ambito di "Terre ritrovate, i viaggi delle radici nella Valle del Calore". rainews.it

Natale alla corte del Duca: Laurino riscopre le sue radici tra storia e tradizione - Un viaggio tra cultura, sapori e tradizioni nel progetto Terre ritrovate nella Valle del Calore ... infocilento.it

Due appuntamenti a Laurino: il musical “La bella e la bestia” e “Natale alla corte del Duca" - Due imperdibili appuntamenti sono in programma nel borgo di Laurino, nell'ambito della kermesse “Terre Ritrovate - salernotoday.it

Il Natale ti aspetta al Mercato Corte Coppedè. Fino al 24 dicembre puoi passare a trovarci e vivere l’atmosfera del nostro Christmas Market, tra luci, profumi, sapori e idee regalo da scoprire con calma. Un luogo dove il Natale si respira davvero, perfetto per s - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.