Natale al freddo e al buio per bambini e famiglie | cosa sta succedendo nelle case di via Quarti a Milano
Diverse famiglie di via Quarti passeranno il Natale al freddo e al buio perché, dopo lo sgombero del 16 dicembre, sono rimaste senza luce né gas. Tra loro anche bambini e anziani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
