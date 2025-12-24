Natale a Terni presepi artistici e viventi in città e nel comprensorio | tutti gli appuntamenti imperdibili
Una serie di appuntamenti imperdibili per gli amanti dei presepi. A Terni e nei territori limitrofi sono molteplici gli eventi dedicati alle rappresentazioni della Natività. L’undicesima edizione di ‘TernInPresepe’ (in correlato il link di presentazione) è entrata nel vivo. Fino al prossimo 6. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Napoli Città del Natale: concerti, tour, presepi viventi e tanti altri appuntamenti gratuiti
Leggi anche: Presepi viventi, artistici, tradizionali: ecco dove e quando visitarli a Genova e dintorni
Natale 2025 – la statua del presepe della Confartigianato di Terni; I presepi artistici e viventi nel comprensorio ternano; Natale a Terni, parte il trenino e cometa in piazza Europa: “Maggiore visibilità rispetto alla Prua”; Presepi viventi, artistici, tradizionali: ecco dove e quando visitarli a Genova e dintorni.
La magia del Natale nel Ternano: ecco gli eventi - di Stefania Supino Terni e comuni della provincia anche quest’anno per Natale propongono un ricco programma di eventi da non perdere. umbria24.it
“Incontri natalizi 2025” : mostre di pittura, fotografia, presepi natalizi presso il Museo diocesano di Terni - In preparazione al Natale, il Museo diocesano e la Proloco Terni, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Terni, promuovono dal 6 al 14 dicembre, presso il Museo diocesano di Ter ... acistampa.com
Teatro, musica, libri e presepi: ecco i dieci appuntamenti di ‘Accadde a Natale’ di Istess - Sono dieci in tutto gli appuntamenti in programma dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 tra Terni, Magione, Umbertide e Acquasparta con una trasferta in televisione, nell’ambito della quinta edizione ... umbria24.it
Il Natale di Santa Croce a Terni parla di solidarietà e inclusione #tuttoggi #ComunicatiStampa #Cronaca #Terni #detenuti #evidenza #natale #scoop #terni | http://ow.ly/PTX9106seZl - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.