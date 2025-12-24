Natale a Terni presepi artistici e viventi in città e nel comprensorio | tutti gli appuntamenti imperdibili

Una serie di appuntamenti imperdibili per gli amanti dei presepi. A Terni e nei territori limitrofi sono molteplici gli eventi dedicati alle rappresentazioni della Natività. L’undicesima edizione di ‘TernInPresepe’ (in correlato il link di presentazione) è entrata nel vivo. Fino al prossimo 6. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

La magia del Natale nel Ternano: ecco gli eventi - di Stefania Supino Terni e comuni della provincia anche quest’anno per Natale propongono un ricco programma di eventi da non perdere. umbria24.it