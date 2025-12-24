Firenze 24 dicembre 2025 – Come sarà il pranzo di Natale in Toscana? La voglia di festeggiare c’è, tra tradizioni ed eccellenze della gastronomia, ma c’è anche una maggiore attenzione al budget, con scelte più controllate. Firenze, il ristorante Santo Bevitore offre il pranzo di Natale a 60 persone A meno di ventiquattr’ore dal Natale, gli acquisti per la tavola entrano nel vivo anche nella nostra regione, ma il quadro resta improntato alla prudenza: per la cena della Vigilia, stasera, e il pranzo del 25 dicembre, la spesa complessiva stimata è in linea con il resto d’Italia, in lieve calo (circa -5%) rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Natale a tavola: 3 toscani su 4 restano a casa. E ai pandori preferiscono dolci tipici

Leggi anche: L’Italia della dolcezza… Ecco i dolci tipici italiani per il Natale 2025.

Leggi anche: Arriva Natale, ecco quali sonio i dolci tipici del Lago di Como

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

23 dicembre, l’Antivigilia: i toscani riceveranno da 3 a 8 regali a testa; Un Natale 2025 tra tradizione e risparmio: spesa in calo per la tavola, a 3,3 miliardi di euro; Natale in arrivo, i doni più gettonati dai toscani; Natale 2025: pranzo al ristorante per oltre 340mila toscani.

Natale a tavola: 3 toscani su 4 restano a casa. E ai pandori preferiscono dolci tipici - Acquisti in calo del 5%, l’inflazione alimentare dal 2015 si è “mangiata” un quinto del panettone ... msn.com