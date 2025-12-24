Natale a tavola | 3 toscani su 4 restano a casa E ai pandori preferiscono dolci tipici
Firenze 24 dicembre 2025 – Come sarà il pranzo di Natale in Toscana? La voglia di festeggiare c’è, tra tradizioni ed eccellenze della gastronomia, ma c’è anche una maggiore attenzione al budget, con scelte più controllate. Firenze, il ristorante Santo Bevitore offre il pranzo di Natale a 60 persone A meno di ventiquattr’ore dal Natale, gli acquisti per la tavola entrano nel vivo anche nella nostra regione, ma il quadro resta improntato alla prudenza: per la cena della Vigilia, stasera, e il pranzo del 25 dicembre, la spesa complessiva stimata è in linea con il resto d’Italia, in lieve calo (circa -5%) rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
