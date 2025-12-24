Natale a San Pietro con Papa Leone XIV | orari e dove vedere in tv e streaming Messe Urbi et Orbi e chiusura del Giubileo

Città del Vaticano, 24 dicembre 2025 – Nella cornice della Basilica Vaticana, Papa Leone XIV presiede le celebrazioni liturgiche del Natale 2025 e dell’inizio del 2026 con un calendario fitto che culmina il 6 gennaio con la chiusura della Porta Santa, atto conclusivo dell’Anno Santo dedicato alla speranza. Il calendario delle celebrazioni in Basilica di San Pietro. Si comincia mercoledì 24 dicembre con la Messa nella notte della Solennità del Natale del Signore alle 22.00 in San Pietro. La celebrazione è preceduta dalla preparazione liturgica dalle 21.40 e dal canto della Kalenda. Il giorno successivo, giovedì 25 dicembre, Leone XIV presiede la Messa del giorno alle 10. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

