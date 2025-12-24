Natale a ritmo argentino
Un appuntamento musicale capace di scaldare l’inverno con i colori, i suoni e le emozioni dell’estate australe. È quello proposto dalla rassegna Foiano Book Christmas per lunedì 29 dicembre, presso la Galleria Furio del Furia di Foiano della Chiana, con l’evento “Calor de Navidad”, un concerto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: "Un Natale a ritmo di legalità", tutto pronto per l'iniziativa a Matierno
Leggi anche: Molina Juve, l’argentino scala posizioni: ci sono novità sull’argentino in vista del mercato di gennaio. Cosa può succedere
Natale a ritmo argentino con il Foiano Book Christmas; Natale in casa Cupiello inedito, all'Italo Argentino di scena il capolavoro di Eduardo De Filippo; Belen Rodriguez allarma i fan, possibile trasferimento all'estero e frecciata a De Martino: Meglio l'albero di Natale; NATALE IN JAZZ: IL VIRTUOSO MATT GARRISON ACCENDE IL PALCO DELL'ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB.
Natale a ritmo argentino con il Foiano Book Christmas - Arezzo, 23 dicembre 2025 – Natale a ritmo argentino, terzo e ultimo appuntamento con la rassegna Foiano Book Christmas nel segno del natale argentino firmato da Paola Scoppa e Fernando Mazza. msn.com
A Co-Ro Natale in piazza Le Fosse con Briga, Marvin e Andrea Prezioso - Rossano si accende in musica con un evento imperdibile. ansa.it
Tra cornamuse e ukulele, Natale a ritmo di musica - Continua alla grande a Lendinara alla rassegna natalizia con tanti eventi dedicati all’Avvento e alla cittadinanza. ilrestodelcarlino.it
Cuando Italia vuelve en Navidad ?? Italia en la memoria, Argentina en el canto
Riccione, Natale a ritmo di beat: viale Ceccarini diventa una discoteca a cielo aperto con "Elettro Christmas" - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.