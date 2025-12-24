Natale a Quarto | cultura territorio e inclusione protagonisti il 27 e 28 dicembre

Cultura, archeologia, musica e inclusione sociale al centro dell'iniziativa natalizia promossa dal Comune di Quarto.. Nell'ambito del cartellone degli eventi natalizi promossi dal Comune di Quarto, nei giorni 27 e 28 dicembre si terrà un'iniziativa dedicata alla cultura, alla conoscenza e valorizzazione del territorio e all'inclusione sociale, promossa dall'APS Projecta in collaborazione con Flegrea Food Lovers, Associazione Guide Flegree, Gruppo Archeologico Campi Flegrei, APS De Amicitia e APS AMI. L'evento nasce con l'obiettivo di offrire alla cittadinanza, alle famiglie e ai visitatori un'esperienza partecipata e accessibile, capace di unire storia, educazione, socialità e attenzione ai più fragili.

