Natale a Napoli | il 26 dicembre apertura straordinaria di Castel Nuovo Maschio Angioino
In occasione delle festività natalizie Castel Nuovo (Maschio Angioino) sarà visitabile in via straordinaria il 26 dicembre secondo i consueti orari di apertura. Un'ulteriore opportunità per cittadini e turisti di ammirare uno dei principali siti monumentali del capoluogo campano e di accedere.
