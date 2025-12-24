Natale a metà per la famiglia del bosco | al padre solo due ore con i figli niente pranzo insieme
Il Natale, per la famiglia del bosco di Palmoli, sarà scandito dall’orologio. Niente tavola condivisa, niente pranzo simbolo di unità e riconciliazione. Nathan Trevallion potrà incontrare i suoi figli il 25 dicembre solo per due ore e mezza, dalle 10 alle 12.30, all’interno della struttura protetta che li ospita. Oltre quel limite, nessuna deroga. La richiesta di trascorrere insieme il pranzo natalizio è stata respinta. La motivazione, comunicata dalla responsabile del servizio minori della casa famiglia, è formale ma pesante: il regolamento interno non lo prevede e concederlo a un genitore aprirebbe la strada ad altre richieste analoghe. 🔗 Leggi su Panorama.it
