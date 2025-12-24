Natale a Foggia il messaggio della sindaca a una città ferita ma vogliosa di riscatto | Auguri anche a chi si diverte alle tue spalle e ti offende
“Auguri Foggia, per le tue bellezze e per i sentimenti che esprimi”. Comincia così il videomessaggio di auguri che la sindaca Maria Aida Episcopo rivolge alla cittadinanza. “Auguri Foggia, per le tue amarezze e le tue ferite, auguri Foggia per il tuo orgoglio e per la tua voglia di riscatto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
