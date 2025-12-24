AGI - Jannik Sinner, numero due del tennis mondiale, è in Alto Adige. Sinner sta trascorrendo la festività del Natale nella sua Sesto Pusteria. Come da tradizione germanofona, questa sera, assieme a tutta la famiglia, celebrerà l' 'Heiligabend' ('sera santa', in lingua italiana) seguendo la tradizione osservata dalle famiglie di madrelingua tedesca. Questa mattina, Sinner si è concesso una sciata, sotto una forte nevicata, sulle piste sopra Sesto dove ha posato per alcuni selfie. Quella dello sci è da sempre la sua grande passione. Ritorno agli allenamenti e obiettivi futuri. Nel fine settimana il tennista altoatesino dovrebbe rientrare a Monte Carlo per rifinire la preparazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Natale a casa per Jannik Sinner

Leggi anche: Jannik Sinner e Laila Hasanovic, voci sulla (pazzesca) mossa di Natale

Leggi anche: Jannik Sinner è felice a Vienna: “Non è certo un segreto. Qui per me è come un torneo di casa”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Laila Hasanovic vola da Sinner, Natale in coppia (con famiglia): cosa faranno con mamma Siglinde e papà Hanspeter; Sinner, Natale in famiglia. E da Montecarlo parte l'operazione Australia; Il Natale di Jannik Sinner, poi all in sul 2026: il piano per tornare numero 1; Sinner torna in Italia: l'incontro con Baggio e il programma di Natale.

Jannik Sinner, a che punto è la preparazione: il rientro a casa per il Natale, il viaggio con Baggio, il Capodanno a Montecarlo - Trascorrerà queste giornate in Alto Adige per poi spostarsi nel Principato prima della trasferta con vista Australian Open ... msn.com