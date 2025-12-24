Natale a casa per Jannik Sinner

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Jannik Sinner, numero due del tennis mondiale, è in Alto Adige. Sinner sta trascorrendo la festività del Natale nella sua Sesto Pusteria. Come da tradizione germanofona, questa sera, assieme a tutta la famiglia, celebrerà l' 'Heiligabend' ('sera santa', in lingua italiana) seguendo la tradizione osservata dalle famiglie di madrelingua tedesca.     Questa mattina, Sinner si è concesso una sciata, sotto una forte nevicata, sulle piste sopra Sesto dove ha posato per alcuni selfie. Quella dello sci è da sempre la sua grande passione.     Ritorno agli allenamenti e obiettivi futuri. Nel fine settimana il tennista altoatesino dovrebbe rientrare a Monte Carlo per rifinire la preparazione. 🔗 Leggi su Agi.it

natale a casa per jannik sinner

© Agi.it - Natale a casa per Jannik Sinner

Leggi anche: Jannik Sinner e Laila Hasanovic, voci sulla (pazzesca) mossa di Natale

Leggi anche: Jannik Sinner è felice a Vienna: “Non è certo un segreto. Qui per me è come un torneo di casa”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Laila Hasanovic vola da Sinner, Natale in coppia (con famiglia): cosa faranno con mamma Siglinde e papà Hanspeter; Sinner, Natale in famiglia. E da Montecarlo parte l'operazione Australia; Il Natale di Jannik Sinner, poi all in sul 2026: il piano per tornare numero 1; Sinner torna in Italia: l'incontro con Baggio e il programma di Natale.

natale casa jannik sinnerJannik Sinner, a che punto è la preparazione: il rientro a casa per il Natale, il viaggio con Baggio, il Capodanno a Montecarlo - Trascorrerà queste giornate in Alto Adige per poi spostarsi nel Principato prima della trasferta con vista Australian Open ... msn.com

natale casa jannik sinnerLaila Hasanovic vola da Sinner, Natale in coppia (con famiglia): cosa faranno con mamma Siglinde e papà Hanspeter - Il tennista altoatesino è tornato a Sesto Pusteria per le vacanze e trascorrerà le feste con mamma Siglinde, papà Hanspeter e la compagna: l’indizio social ... libero.it

natale casa jannik sinnerIl Natale di Jannik Sinner, poi all in sul 2026: il piano per tornare numero 1 - Il 23 dicembre l’azzurro ha lasciato Dubai per rientrare in Italia e trascorrere il Natale con i genitori e il fratello Mark nella sua Sesto Pusteria. italiaoggi.it

Laila Hasanovic vola da Sinner, Natale in coppia con famiglia cosa faranno con mamma Siglinde e p

Video Laila Hasanovic vola da Sinner, Natale in coppia con famiglia cosa faranno con mamma Siglinde e p

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.