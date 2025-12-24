Natale a Bologna | concerti grandi classici mercatini presepi e piste del ghiaccio
Il periodo più bello dell'anno, indiscutibilmente. La Torre degli Asinelli e l'albero di Natale illuminati, i tanti mercatini sparsi per il centro storico e in tutta la provincia, gli spettacoli magici a teatro, i concerti, i presepi da visitare non solo in città, ma anche in Appennino. Intorno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Natale a Bologna: concerti, grandi classici, mercatini, presepi e piste del ghiaccio
Leggi anche: Natale a Lanciano: oltre 60 appuntamenti tra concerti, mostre, presepi e mercatini
Tortellini, panettoni, ristoranti pieni e partenze anticipate: così Bologna si prepara alle feste | VIDEO; Eventi 19 dicembre a Bologna e dintorni: “Il barbiere di Siviglia” e i concerti di Natale; Cosa fare a Bologna nella settimana di Natale 2025; CageChristmas: tre serate di grande musica intorno al Natale al live club di Villa Corridi.
Cosa fare a Bologna a Natale e durante le festività: tutti i concerti da non perdere fino a Capodanno - Il programma nelle principali sale della provincia: nel cartellone musicale del periodo natalizio contiene anche le ultime repliche de «Il barbiere di Siviglia» ... corrieredibologna.corriere.it
Cosa fare a Bologna nella settimana di Natale 2025 - Bologna si appresta a vivere la settimana più magica dell'anno con un palinsesto culturale che intreccia tradizione e sperimentazione, offrendo ai cittadini e ai visitatori ... ilrestodelcarlino.it
Tradizionale concerto di Natale del coro e orchestra Fabio da Bologna - Sabato 20 dicembre 2025 alle 21:15 avrà luogo il concerto di Natale organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. bolognatoday.it
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti! Che queste festività portino serenità e che il nuovo anno ci trovi insieme, pronti a rendere Bologna ancora più speciale. Alberto e tutto il team vi augurano un 2026 pieno di speranza, felicità e nuovi progetti per la nos x.com
Bologna Fc 1909. . Siamo tutti dalla stessa parte. Buon Natale #WeAreOne - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.