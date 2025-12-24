Natale 2025 | pranzo a casa per il 91% degli italiani passeranno quasi 3 ore ai fornelli

Le famiglie italiane spenderanno quest’anno 116 euro per il pranzo di Natale, che in oltre nove casi su dieci (91%) verrà consumato in casa propria o in quelle di parenti e amici, con una media di 8 invitati. E’ quanto emerge dall’ indagine ColdirettiIxe’ alla vigilia dell’appuntamento del 25 dicembre che conferma la tendenza tradizionale a trascorrere tra le mura domestiche ricongiungendosi con i propri cari, anche in altre città o regioni. Spazio ai menu della tradizione. Nella scelta dei menu vince ancora una volta la tradizione, dalla pasta fresca in brodo agli arrosti, e l’italianità. Quasi un terzo delle famiglie (30%) cercherà di portare a tavola prodotti locali e a km zero – continua Coldiretti -, mentre un altro 55% si orienterà su cibi di origine comunque nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

