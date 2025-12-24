Natale 2025 Pizzaballa guida la tradizionale processione da Gerusalemme a Betlemme

(LaPresse) Il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha inaugurato le celebrazioni natalizie con la tradizionale processione da Gerusalemme a Betlemme, invocando « un Natale pieno di luce ». Attraversando il muro di separazione che divide Gerusalemme da Betlemme e gran parte della Cisgiordania occupata, Pizzaballa ha sottolineato l’importanza di guardare avanti: «Dopo due anni di oscurità, abbiamo bisogno di luce. Sappiamo che i problemi sono ancora presenti, ma dobbiamo voltare pagina e aprire nuovi orizzonti per il nostro futuro». Quest’anno Betlemme celebra il Natale con le tradizionali cerimonie complete, dopo due anni di celebrazioni sobrie durante la guerra tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Natale 2025, Pizzaballa guida la tradizionale processione da Gerusalemme a Betlemme Leggi anche: Nella chiesa della Stella Maris la tradizionale messa di Natale con la processione verso il presepe sul mare Leggi anche: Addio presepe tradizionale, quali sono i trend da seguire per Natale 2025 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il Patriarcato Latino di Gerusalemme organizza un incontro natalizio per le donne gerosolimantine; Card. Pizzaballa: con Natale Dio entra nella nostra storia; Pizzaballa celebra la messa del Natale anticipato a Gaza; Il cardinale Pizzaballa a Gaza per celebrare il Natale. Gaza, Pizzaballa celebra la messa di Natale nella chiesa della Santa Famiglia - La messa di Natale celebrata da Pizzaballa a Gaza non cancella le ferite della guerra, né le difficoltà quotidiane di chi vive tra macerie e tende. tg.la7.it Pizzaballa celebra Messa di Natale anticipato a Gaza/ “Testimoni di speranza. Guerra finita, allarme povertà” - Pizzaballa celebra Santa Messa di Natale a Gaza: anticipo della Natività in mezzo alle macerie. ilsussidiario.net

Natale in Terra Santa: card. Pizzaballa, “vogliamo essere voce della verità, invocare giustizia e rispetto dei diritti umani e della dignità della persona” - “In un mondo in cui la violenza e l’odio sono il linguaggio comune, dove è naturale pensare che, se non si usa la forza, non si viene presi in considerazione, il Natale ci ricorda il modo cristiano di ... agensir.it

Pierbattista Pizzaballa, Avvenire, 24 dicembre 2025 Il Natale ci ricorda che Dio sceglie di abitare proprio questa storia. Ci invita a essere presenza di luce, di speranza e di pace, qui e ora Il Natale, quest’anno, si carica di un significato ancora più profondo per - facebook.com facebook

Babbo Natale esiste #Pizzaballa #Gaza #freePalestine Papa Natale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.