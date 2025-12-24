Natale 2025 le linee di Telefono Amico Italia in ascolto di chi è solo durante le festività

Durante il Natale 2025, Telefono Amico Italia sarà disponibile per ascoltare chi si sente solo o ha bisogno di conforto. Il servizio di ascolto telefonico sarà attivo senza interruzioni dalla mattina della Vigilia di Natale fino a mezzanotte del 26 dicembre, offrendo supporto e presenza a chi ne ha bisogno durante le festività.

Il servizio di ascolto telefonico sarà attivo ininterrottamente dalle 9 della Vigilia di Natale fino a mezzanotte del 26 dicembre.

