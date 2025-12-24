Natale 2025 la corsa ai regali | quanto spenderanno i romani?
(LaPresse) La spesa delle famiglie italiane per il Natale 2025 torna a crescere in modo diffuso, con aumenti in tutti i principali ambiti di consumo, con una media complessiva che sfiora una crescita del 5%. È quanto emerge da un'indagine del Centro Studi di Unimpresa. A quanto ammonta il budget destinato ai regali? Quanto spenderanno i romani?
Natale 2025: La Corsa ai Regali Diventa Smart e Senza Stress con Amazon - Con l'arrivo di dicembre, l'atmosfera nelle città e nelle case italiane si trasforma: le luci scintillano, l'aria si riempie del profumo di cannella e ... assodigitale.it
Natale 2025: 9,6 miliardi per i regali, boom cesti enogastronomici Made in Italy - Per i regali di Natale 2025 gli italiani spenderanno 9,6 miliardi di euro, con i prodotti enogastronomici in cima alla classifica dei più gettonati, anche sull’onda del riconoscimento della cucina ita ... giornaledipuglia.com
Natale in Calabria tra prudenza e attese: consumi in frenata, cala il budget - CATANZARO Corsa ai regali in flessione secondo i primi dati che emergono in Calabria a poche ore dalla celebrazione della festività del Natale. corrieredellacalabria.it
