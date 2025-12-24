Natale 2025 | Farmacie aperte a Livorno | gli orari e i numeri di telefono

Durante il periodo natalizio a Livorno, molte farmacie mantengono aperture festive per garantire assistenza in caso di necessità. In questa guida troverai gli orari e i numeri di telefono delle farmacie aperte a Natale 2025, utili per affrontare eventuali emergenze o acquisti dell’ultimo minuto. Conoscere le farmacie disponibili ti permette di pianificare con serenità le tue esigenze di salute durante le festività.

Quali farmacie saranno aperte a Natale? Un dubbio comune per molti cittadini tra la Vigilia e Santo Stefano, soprattutto quando si presenta un’urgenza o serve acquistare un medicinale all’ultimo momento. Di seguito l’elenco delle farmacie di turno a Livorno, con tanto di orari e numeri di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Farmacie aperte e orari aggiornati per l'8 dicembre Leggi anche: Farmacie aperte e orari aggiornati per l'8 dicembre Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Roma, quali sono le farmacie aperte a Natale e Santo Stefano 2025? La mappa completa con gli indirizzi e contatti; Farmacie di turno Fano Dicembre 2025; Farmacie di turno a Natale, ecco quelle aperte a Livorno: gli orari; I turni delle farmacie a Nichelino e Moncalieri. Natale 2025 | Farmacie aperte a Livorno: gli orari e i numeri di telefono - 30; Farmacia Comunale Lorenzini, via Alberto Montanari 14, telefono: 0586. livornotoday.it

Roma, quali sono le farmacie aperte a Natale e Santo Stefano 2025? La mappa completa con gli indirizzi e contatti - Più di 800mila casi in una settimana, ma il dato è destinato a crescere nel corso dei prossimi giorni. msn.com

Natale e Santo Stefano: le farmacie di turno in città e in provincia - Tempo di feste, tavole imbandite e qualche inevitabile eccesso: tra mangiate luculliane e l’arrivo improvviso dei classici malanni stagionali, può ... msn.com

Le farmacie aperte il giorno di Natale e a Santo Stefano rappresentano un presidio essenziale per chi ha bisogno di un farmaco, di un consiglio o di un primo supporto sanitario - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.