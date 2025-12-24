Natale 2025 cenone e pranzo in famiglia | cosa ci sarà nelle tavole degli italiani

I romani si preparano per le feste di Natale e soprattutto per il cenone della Vigilia e il tradizionale pranzo del 25 dicembre. Tante le prelibatezze che verranno servite nelle tavole delle famiglie, dai cannelloni alle lasagne, dai ravioli agli spaghetti alle vongole.

Natale 2025, cenone e pranzo in famiglia: dai cannelloni alle lasagne Cosa ci sarà sulle tavole degli italiani VIDEO - I romani si preparano per le feste di Natale e soprattutto per il cenone della Vigilia e il tradizionale pranzo del 25 dicembre. ilgazzettino.it

Natale 2025 più economico, il budget degli italiani per il pranzo e il cenone si riduce - Gli italiani spenderanno in media 64 euro per il pranzo o cenone di Natale 2025, con un calo rispetto allo scorso anno. novella2000.it

