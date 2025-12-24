(LaPresse) – Un presepe a grandezza naturale, con materiali di riciclo, capace di accogliere e parlare a tutti, prende vita all’interno dell’Istituto scolastico Comprensivo De Cupis nel quartiere di Tor Sapienza a Roma, una delle zona della Capitale dove la multietnicità è una realtà ormai da anni anche nel periodo del Natale. L’iniziativa nasce dall’idea e dall’impegno di docenti e personale scolastico, che hanno trasformato gli ampi spazi di una struttura antica in un luogo di ulteriore bellezza, condivisione e messaggio universale. Spiega Giovanna D’ Onofrio, una delle autrici del presepe: Lavoro in questa scuola che è l’Istituto Comprensivo De Cupis. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Natale 2025: alla scuola De Cupis di Roma il presepe con materiali di riciclo

