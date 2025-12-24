Natale 2025 a Milano | gli orari di metro bus e tram il 25 e 26 dicembre
Il 25 e il 26 dicembre 2025, cioè Natale e Santo Stefano, ci saranno alcune modifiche agli orari di metropolitane, tram e bus a Milano. Ecco l’elenco completo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Gli orari di bus, metro e tram a Napoli per Natale 2025: Ztl attive e navette il 24, 25 e 26 dicembre
Leggi anche: Natale a Milano: ecco gli orari di metro, tram e bus Atm
Natale, Capodanno, Epifania a Milano: gli orari di metro e bus Atm durante le feste; Cosa fare a Milano per le vacanze di Natale 2025 con i figli: musei, spettacoli e attività fino alla Befana; Cultura. Mostre e musei, le aperture durante le festività natalizie; Vacanze di Natale e Capodanno a Milano.
Natale 2025 a Milano: gli orari di metro, bus e tram il 25 e 26 dicembre - Il 25 e il 26 dicembre 2025, cioè Natale e Santo Stefano, ci saranno alcune modifiche agli orari di metropolitane, tram e bus a Milano ... fanpage.it
Milano: nuovi orari mezzi pubblici per Natale 2025 - Scopri i nuovi orari dei mezzi pubblici a Milano durante le festività di Natale 2025 e fino all'Epifania. sicurauto.it
Natale 2025 e Capodanno 2026 di Atm Milano: quando chiude la metropolitana e gli orari di bus e tram - Oltre che nel giorno di San Silvestro, tutte le linee della metropolitana seguono l'orario del sabato anche nei seguenti giorni: martedì 23, mercoledì 24, lunedì 29, martedì 30 dicembre 2025, venerdì ... mentelocale.it
Buon Natale a tutta la Toscana siete meravigliosi da Milano - facebook.com facebook
@cisalfa Sport partecipa al Natale degli Alberi del Comune di Milano. In piazza XXV aprile l’installazione “La Magia dello Sport” celebra le discipline sportive invernali. Decine di sci illuminati da centinaia di Led creano un’atmosfera suggestiva e uni x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.