Napoli vs Benfica 2-0 Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Analizziamo la partita Napoli-Benfica 2-0, disputata nella sesta giornata di UEFA Champions League. Verranno esaminate le principali azioni salienti, con particolare attenzione alle conclusioni pericolose dall’interno e nei pressi dell’area avversaria, e ai dati relativi alle prestazioni delle precedenti gare di entrambe le squadre. Questa analisi offre una panoramica tecnica e tattica, contribuendo a comprendere le dinamiche che hanno caratterizzato l’incontro.

Rivisitiamo tecnicamente la gara contro il Benfica, 2-0, Sesta Giornata di Uefa Champions League. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 5-1; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 4-1; Secondo Tempo, 1-0. Percentuali Realizzative Totali:. 40,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 25,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 100,00% – 00,00%. Primo Tempo (1-0). 5?, Ivanovic, 12?, 2 volte Aursnes. 19?, Rios in Gol, 1-0. 28?, Di Lorenzo. Nella prima parte del Primo Tempo, solo Benfica. Azzurri dominati.

