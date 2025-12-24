Napoli si complica Mainoo? Infortunio pesantissimo per lo United | la situazione

Il Napoli deve far fronte alla necessità di dover operare in un mercato di gennaio a saldo zero, dove ogni costo dovrà essere coperto da altrettanti ricavi. Giovanni Manna proverà a mettere a disposizione di Antonio Conte nuove pedine, soprattutto a centrocampo. Il principale obiettivo continua ad essere Kobbie Mainoo ma l’infortunio rimediato da Bruno Fernandes potrebbe complicare ulteriormente i piani. Manchester United, infortunio al ginocchio per Bruno Fernandes. “ È grave, non sappiamo quanto sia grave, ma il fatto che sia uscito dal campo “. Queste le parole di Diogo Dalot ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine del match tra Manchester United ed Aston Villa sulle condizioni di Bruno Fernandes. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, si complica Mainoo? Infortunio pesantissimo per lo United: la situazione Leggi anche: Mainoo verso Napoli: c’è il sì, ora bisogna trattare con lo United Leggi anche: Napoli-Mainoo, la trattativa si complica: c’è un intoppo da valutare Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calciomercato Napoli: «Free Mainoo», dal fratello di Kobbie messaggi azzurri; Napoli, trattativa saltata per Mainoo? L’infortunio di Fernandes cambia i piani. Repubblica – “Mainoo, la pista Napoli si raffredda? L’infortunio di Fernandes può far saltare tutto, i dettagli” - L'edizione odierna de la Repubblica ha riportato delle importanti novità di mercato in merito al Napoli e alla trattativa per Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United da tempo seguito dal c ... mondonapoli.it

