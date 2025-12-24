Nel Napoli, l’assenza di tensioni legate al mercato di gennaio è evidente. La squadra si affida a chi, in panchina, è in grado di gestire e risolvere le eventuali criticità senza ricorrere a investimenti esterni. Questa stabilità permette al club di mantenere un equilibrio efficace, concentrandosi sulle proprie risorse interne e sulle strategie già avviate, senza dover affrontare pressioni o cambiamenti improvvisi durante la sessione di mercato.

Nel Napoli non c’è alcuna tensione per il blocco del mercato a gennaio ( mercato a costo zero: tot entrate, tot uscite ). Il Napoli si atterrà alle decisioni della Commissioni indipendente che ha fermato il mercato del club azzurro per il rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi. Repubblica, con Marco Azzi, scrive che non c’è alcuna tensione per la decisione. A Riad come altrove, la panchina ha dato dimostrazione di essere all’altezza. Per questo motivo, in estate è stato messo a segno un mercato con ben nove acquisti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

