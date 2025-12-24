Napoli mercato di gennaio sotto controllo | la Covisoc impone il saldo zero
Dopo un’estate di investimenti importanti, il Napoli si prepara a vivere un mercato di gennaio all’insegna della prudenza. Non una scelta strategica, ma una necessità dettata dai numeri e dalle indicazioni arrivate dalla Commissione di vigilanza sui bilanci dei club. Il club di Aurelio De Laurentiis non sarà completamente libero di operare in entrata se prima non libererà spazio economico attraverso delle uscite. Tradotto: niente spese folli, niente colpi a sorpresa. Cosa succede al mercato del Napoli. La commissione indipendente che vigila sui conti dei club ha stabilito che il Napoli, nella sessione invernale, dovrà operare a saldo zero. 🔗 Leggi su Como1907news.com
