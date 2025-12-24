Napoli l’emergenza è alle spalle | quando Conte ritrova i big
Il peggio sembra alle spalle in casa Napoli. Dopo settimane segnate da un'infermeria affollata, la squadra di Antonio Conte inizia a ritrovare pezzi fondamentali del proprio organico. I segnali arrivano anche dal campo: la vittoria in Supercoppa Italiana contro il Bologna ha consegnato agli azzurri il primo trofeo stagionale, il secondo dell'anno solare dopo lo Scudetto, certificando una ripresa non solo fisica ma anche mentale. Nei prossimi mesi, salvo nuovi imprevisti, l'infermeria continuerà a svuotarsi. Il recupero delle "stelle" consentirà a Conte di riavere profondità e soluzioni, restituendo al Napoli un volto più vicino a quello dei campioni d'Italia in carica.
