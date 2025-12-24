Napoli, 24 dicembre 2025 - A volte nel calcio gli acquisti si ambientano subito nella nuova squadra, partendo a razzo e mantenendo quello standard prima, magari, di una flessione più o meno fisiologica, mentre in altre c'è bisogno di tempo, tanto tempo, per rispettare le aspettative e pure le somme sborsate: il secondo è il caso di David Neres, la cui avventura al Napoli è esplosa praticamente con quasi un anno e mezzo di ritardo. Un'attesa finalmente ripagata nelle ultime settimane. La prima parte dell'avventura al Napoli di Neres: la partenza fiacca. Ad agosto 2024 il brasiliano fu prelevato dal Benfica per 28 milioni di parte fissa e 2 milioni di bonus: una cifra importante per un giocatore che fino a quel momento in carriera aveva dimostrato solo in parte il proprio talento, con gli anni all' Ajax a spiccare a livello di rendimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, la rinascita di Neres: un mese per prendersi finalmente l'azzurro

