Napoli incendio in un palazzo | evacuato l’edificio

Il rogo si è sviluppato poco dopo le 9.30 a Napoli, all’interno di una cantinola al piano terra di un palazzo di vico Pontecorvo. Un vasto incendio sulle cui cause sono in corso rilievi da parte dei vigili del fuoco si è sviluppato poco dopo le 9.30 a Napoli all’interno di una cantinola al piano . 🔗 Leggi su 2anews.it

