"> Forse sarà solo una coincidenza, ma il significato va oltre il calendario. La Supercoppa italiana vinta dal Napoli diventa simbolicamente un regalo alla città che celebra i suoi 2500 anni di storia. Un successo che rinsalda ulteriormente un rapporto unico: Napoli e il Napoli, due realtà inseparabili, fuse in un intreccio di passione, sogni, speranze, miracoli e delusioni. Come scrive Angelo Rossi su Il Mattino di Napoli, questa è probabilmente l’unica grande città europea ad avere una sola squadra capace di rappresentarla in modo totale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli e il Napoli, una sola anima: la Supercoppa come regalo alla città dei 2500 anni

Leggi anche: Napoli Musa Live, grande successo per il concerto che celebra i 2500 anni di Napoli: un inno alla città con Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Autieri e Rocco Hunt

Leggi anche: Casa Marrazzo e nss edicola: kit natalizio omaggia Napoli e la sua tradizione in occasione dei 2500 anni della città

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ferrara fa le carte alla Supercoppa: Napoli e Bologna daranno l'anima per vincere. Ecco che partita sarà...; Il Napoli ha finito la benzina anche in campionato: le sconfitte sono quattro in 15 partite (sono tante) L'Udinese ha vinto 1-0 (due gol annullati e una traversa), ha surclassato il Napoli nel secondo tempo. Azzurri senza energie, meglio andare a riposarsi in Sup; v Ginevra Di Marco: “Non siamo una cosa sola, abbiamo mille anime”; “Viaggio poetico tra luoghi e storia”. La geografia dell’anima di Giacomo Garzya.

Napoli anima fragile, non riesce a gestire il doppio impegno (Corsera) - Napoli, sette sconfitte, tutte lontano dal Maradona, non sono un caso. ilnapolista.it

NanoTV. . #Napoli- Manfredi rilancia le periferie: affitti brevi anche fuori dal centro storico Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

VIDEO NM - Stash dei “The Kolors” alla cena di Natale del Napoli da Riserva RoofTop @Stash_theKOLORS x.com