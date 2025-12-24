Si nascondeva in un rifugio ricavato all’interno di un appartamento nel quartiere Barra di Napoli uno dei latitanti più pericolosi d’Italia. Ciro Andolfi, classe 1976, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli al termine di un'operazione mirata. L'uomo era ricercato dal 2022 ed era destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione. Deve rispondere dei reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. Andolfi era inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi del ministero dell'Interno ed è ritenuto parte del clan di camorra Andolfi Cuccaro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, così è stato trovato uno dei 100 latitanti più pericolosi

Leggi anche: Arrestato Ciro Andolfi, uno dei 100 latitanti più pericolosi

Leggi anche: Arrestato Ciro Andolfi, è uno dei 100 latitanti più pericolosi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un bambino di 12 anni in pericolo di vita è stato trasferito d’urgenza da #Napoli a Milano grazie a un volo salva-vita dell’Aeronautica Militare. L’operazione, effettuata con un velivolo G650 del 31° Stormo, è stata attivata su richiesta della Prefettura di Napoli. Il - facebook.com facebook

La Fiamma olimpica ha attraversato #Napoli e a chiudere le celebrazioni è stato Fabio #Cannavaro che ha acceso il braciere. #olimpiadi x.com