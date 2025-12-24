Napoli catturato Ciro Andolfi | fine della latitanza dopo tre anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo tre anni di irreperibilità, si è conclusa la fuga di Ciro Andolfi, considerato uno dei latitanti più pericolosi legati alla criminalità organizzata campana. Il 49enne, affiliato al clan Andolfi-Cuccaro, è stato arrestato nel quartiere Barra, nella periferia orientale di Napoli, dove si nascondeva dal 2022. Un nome nella lista dei latitanti più ricercati. Ciro Andolfi figurava nell’elenco dei 100 latitanti più pericolosi del Ministero dell’Interno ed era destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione. I reati contestati includono associazione di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

