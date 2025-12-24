Napoli catturato a Barra il latitante Ciro Andolfi | si nascondeva dietro un termosifone

A Napoli, nel quartiere Barra, è stato arrestato Ciro Andolfi, latitante ricercato dal 2022. Considerato uno dei criminali più pericolosi del territorio, Andolfi, 49 anni, è un esponente di rilievo del clan camorristico Andolfi-Cuccaro. L’operazione, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato alla cattura di un soggetto nascosto dietro un termosifone

