Nanomotion sensing | la nuova frontiera nella lotta allo Staphylococcus aureus
(Adnkronos) – Un team multidisciplinare coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), in collaborazione con le Università di Urbino e Parma, ha applicato la tecnica del 'nanomotion sensing' per analizzare il comportamento dello Staphylococcus aureus. Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports, ha permesso di osservare per la prima volta . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Comunicato Stampa: WanShi: la nuova frontiera nella distribuzione editoriale digitale italiana
Leggi anche: Padel, viaggio nella nuova frontiera dello sport torinese: dove giocare, quanto costa e perché piace
La danza invisibile dei batteri: come il ferro controlla i superbug resistenti; Climate City Contract, senza monitoraggio non c’è sostenibilità.
Nanomotion sensing: la nuova frontiera nella lotta allo Staphylococcus aureus - Uno studio coordinato dal Cnr monitora in tempo reale i nanomovimenti batterici, rivelando come il metabolismo del ferro sia la chiave per neutralizzare i patogeni resistenti ... msn.com
Nanomotion sensing: una nuova frontiera per contrastare le infezioni batteriche - Comprendere come si muovono e reagiscono i batteri a livello microscopico può aprire nuove strade nella lotta alle infezioni ... dazebaonews.it
Il “nanomotion sensing” per comprendere e contrastare le infezioni batteriche La tecnica, messa a punto da un team del #Cnr in collaborazione con Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Università di Parma, ha riguardato in particolare lo Staphylococcus - facebook.com facebook
Il "nanomotion sensing" per comprendere e contrastare le infezioni batteriche La tecnica, messa a punto dal #Cnr in collaborazione @uniurbit e @unipr, riguarda in particolare lo Staphylococcus aureus, un patogeno noto per la sua resistenza agli antibiotici cn x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.