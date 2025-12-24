Nadal ricorda ogni singolo scambio delle sue partite Federer nascondeva le racchette agli avversari

Il tennis raccontato da chi lo ha vissuto in prima persona. Il Corriere della Sera, con Gaia Piccardi, intervista Giorgio Di Palermo così descritto dal quotidiano di via Solferino: 61 anni, romano,  incaricato alle relazioni internazionali per la Federazione italiana. Lavora su tutti i grandi eventi: dagli Internazionali alle Finals. In precedenza,  è stato tour manager dell’Atp, poi è entrato nel board: in totale 22 anni al servizio dei giocatori. Racconta qualche aneddoto relativo a giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

