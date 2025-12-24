Musmarra su due obiettivi di mercato dell’Inter | Non mi risulta siano in cima alla lista 

Inter News 24 Il giornalista Alfio Musmarra ha stroncato l’Inter sulla corsa a due obiettivi di mercato. A suo dire questi calciatori non sono in cima alla lista. Il noto giornalista Alfio Musmarra, sul proprio canale YouTube, ha parlato del mercato interista, concentrandosi in particolar modo su due calciatori, che a suo dire non sono nel mirino della società meneghina. Vediamo di chi si tratta. QUI LE ULTIME SUL MERCATO DELL’INTER SU BELLANOVA – « E’ tornato fuori il nome di Bellanova, ma non è uno dei giocatori su cui l’Inter sta facendo ragionamenti. Si sta parlando con l’Atalanta di altre situazioni, ma non di lui. 🔗 Leggi su Internews24.com

