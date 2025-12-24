Musica sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Pescara

Pescara si appresta ad accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo di unità e spirito sportivo, nel percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un momento di condivisione, musica e sport che coinvolge la comunità locale e celebra l’importanza dei valori olimpici. Questa tappa rappresenta un’occasione per rafforzare il legame tra cittadini e manifestare entusiasmo per l’evento sportivo internazionale.

Pescara si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 2 gennaio, infatti, la Torcia Olimpica attraverserà le strade della città, portando con sé un messaggio universale di speranza, inclusione e unità.

