Musica sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Bari

Bari si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 31 dicembre, infatti, la Torcia Olimpica attraverserà le strade della città, portando con sé un messaggio universale di speranza, inclusione e unità.Il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

