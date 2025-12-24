Muscoline | Il presepe meccanico di Castrezzone

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un allestimento di oltre 100 mq, più di 100 statuine fatte a mano e numerosi movimenti meccanici che rievocano la vita agreste di un tempo. È il Presepe meccanico di Castrezzone, opera realizzata con cura e dedizione dal Gruppo Presepio Parrocchiale.Un'opera che unisce passione, tradizione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

muscoline il presepe meccanico di castrezzone

© Bresciatoday.it - Muscoline: Il presepe meccanico di Castrezzone

