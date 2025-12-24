Un allestimento di oltre 100 mq, più di 100 statuine fatte a mano e numerosi movimenti meccanici che rievocano la vita agreste di un tempo. È il Presepe meccanico di Castrezzone, opera realizzata con cura e dedizione dal Gruppo Presepio Parrocchiale.Un'opera che unisce passione, tradizione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Muscoline: Il presepe meccanico di Castrezzone

I presepi in provincia di Brescia tra fede, arte e tradizione; Presepe Meccanico di Castrezzone: dal 24 dicembre torna la 27esima edizione.

Venaus Il presepe meccanico di Rosy e Gino 2025

Presepe Meccanico di Castrezzone – Muscoline Anche quest’anno grazie alla laboriosità dei volontari, è stato allestito il Presepe Meccanico di Castrezzone, che giunge alla 27ª edizione Un grande allestimento, rinnovato, realizzato dal Gruppo Presepi - facebook.com facebook