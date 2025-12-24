Muharemovic Juve il calciatore ha tanti estimatori | il Sassuolo fissa il prezzo per la cessione Novità per gennaio i bianconeri monitorano la situazione

Muharemovic Juve, il difensore scatena un assalto di mercato al Sassuolo. La valutazione del difensore supera i 25 milioni. La Juventus osserva con estremo interesse l’evoluzione delle prestazioni di Tarek Muharemovic, giovane centrale difensivo attualmente in forza al Sassuolo. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il calciatore è diventato l’oggetto del desiderio di numerose società, scatenando un vero e proprio assalto di mercato che ne ha fatto lievitare il valore oltre la soglia dei 25 milioni di euro. L’amministratore delegato Damien Comolli segue la situazione con attenzione strategica, poiché la società bianconera detiene una clausola sulla futura rivendita pari al 50% del prezzo finale, elemento che garantirebbe un’importante plusvalenza per il bilancio del 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

