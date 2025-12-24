Inter News 24 Muharemovic Inter, Pedullà si espone: «Ecco cosa c’è di vero, a me risulterebbe strano che.». Il pensiero del giornalista. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha analizzato le strategie dell’ Inter in vista della finestra invernale, soffermandosi sulla pista che porta a Tarik Muharemovic. Il difensore centrale bosniaco, classe 2003 attualmente in forza al Sassuolo, piace molto alla dirigenza di Viale della Liberazione per le sue doti fisiche. Tuttavia, secondo il giornalista, l’operazione presenta un ostacolo quasi insormontabile di natura strategica. Esiste infatti una clausola che garantisce alla Juventus il 50% sulla futura rivendita del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

