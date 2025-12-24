Mugnano vende libri e disegni per la sorellina | il cuore grande di Alessio

Alessio, residente a Mugnano, ha deciso di dedicare la sua giornata a un gesto speciale: acquistare libri e disegni per la sorellina di tre anni. Con un cuore grande e tanta volontà, si è svegliato presto con l’obiettivo di trovare il regalo perfetto per il Natale. La sua storia dimostra come piccoli gesti possano rappresentare un gesto di affetto autentico e sincero.

