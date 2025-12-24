Motta Visconti, 24 dicembre 2025 – I numerosi nascondigli individuati per il materiale illecito, anche con una certa perizia, non gli sono serviti. Uno straniero disoccupato, senza documenti validi per la permanenza in Italia, è stato arrestato nell’abitazione in cui è domiciliato a Motta Visconti, nel Milanese, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Busto Arsizio. L’operazione è scattata nel pomeriggio dell’altro giorno, quando i militari dell’Arma hanno notato l’uomo nel parcheggio di un supermercato a Casorate Primo. Anche l’individuo si è accorto della presenza delle forze dell’ordine, tanto che ha cercato di disfarsi delle chiavi dell’auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Motta Visconti: nel doppiofondo in stile Batman dell’auto c’è un chilo e mezzo di cocaina

