MotoGP Marquez da brividi | le sue parole fanno sognare i tifosi della Ducati

Marquez è già in moto, Bagnaia avvisato. La MotoGP in tv resta a Sky e Guido Meda gongola: "Sarà svolta epocale" - Marc Marquez torna in moto 78 giorni dopo l'incidente in Indonesia e mette nel mirino i test di Sepang di inizio febbraio. sport.virgilio.it

MotoGP 2025. Si ricomincia: Marc Márquez è tornato in moto, su una Ducati da flat track! - MM ha vinto nel 2025 il suo settimo titolo mondiale in MotoGP, il nono nel motomondiale, concludendo una stagione ... msn.com

Marc Marquez è tornato in sella ad una moto, per la prima volta dopo l'infortunio alla spalla di Mandalika. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #MarcMarquez #Marquez #MarcMarquez93 #MM93 #Ducati #DucatiCorse - facebook.com facebook

#MotoGP Marc Marquez è tornato in sella ad una moto trascorsi 78 giorni dall'infortunio riportato lo scorso 5 ottobre a Mandalika. Sì, 78 giorni esatti: non i "4 mesi" ventilati da qualcuno, nemmeno i "fino a 150 giorni" mormorati da qualcun altro. Senza alcuna c x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.