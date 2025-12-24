Mostrano il distintivo finto da carabinieri e rapinano la casa di una famiglia rom | arrestati due veri poliziotti

Sono entrati, distintivo in mostra appeso al collo, facendosi largo nell’abitazione di una delle famiglie del campo nomadi romano di via Gordiani. Erano in quattro, due in divisa e due in borghese: «Dobbiamo perquisire la casa, ci è stato detto che ci sono armi e droga». La famiglia – padre, madre e figli – l’hanno presa e rinchiusa dentro la casa per non farla scappare, serrando la porta a chiave. Poi, con un trapano, hanno smontato alcuni pannelli mettendo mano a 5mila euro in contanti e a sei orologi di lusso, un Cartier e cinque Rolex. Due poliziotti del Commissariato Salario Parioli, ai domiciliari per un’altra inchiesta, sono stati arrestati e portati in carcere. 🔗 Leggi su Open.online

