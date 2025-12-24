Mostrano il distintivo finto da carabinieri e rapinano la casa di una famiglia rom | arrestati due veri poliziotti
Sono entrati, distintivo in mostra appeso al collo, facendosi largo nell’abitazione di una delle famiglie del campo nomadi romano di via Gordiani. Erano in quattro, due in divisa e due in borghese: «Dobbiamo perquisire la casa, ci è stato detto che ci sono armi e droga». La famiglia – padre, madre e figli – l’hanno presa e rinchiusa dentro la casa per non farla scappare, serrando la porta a chiave. Poi, con un trapano, hanno smontato alcuni pannelli mettendo mano a 5mila euro in contanti e a sei orologi di lusso, un Cartier e cinque Rolex. Due poliziotti del Commissariato Salario Parioli, ai domiciliari per un’altra inchiesta, sono stati arrestati e portati in carcere. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: “Apriteci, cerchiamo armi e droga” poliziotti si fingono carabinieri e rapinano la casa di una famiglia
Leggi anche: Roma, due poliziotti arrestati per rapina aggravata: si erano finti carabinieri per entrare nell'appartamento di una famiglia di nomadi
Mostrano il distintivo (finto) da carabinieri e rapinano la casa di una famiglia rom: arrestati due veri poliziotti.
Missoni quest'anno ci mostra che gli occhiali da vista possono essere un vero e proprio tratto di stile distintivo: https://bit.ly/3MuIODM Linee iconiche, design colorati e forme immediatamente riconoscibili creano il perfetto equilibrio tra lusso e praticità di ogni gi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.