Mostra sulla Marina poi il dj set E sul monte una piccola Betlemme

A Gabicce Mare, la settimana di Natale offre un ricco calendario di eventi che uniscono cultura, divertimento e momenti di spiritualità. Tra la Marina e il dj set, si può ammirare una piccola Betlemme sul monte, creando un'atmosfera suggestiva. Un'occasione per grandi e piccini di vivere l’atmosfera natalizia attraverso rievocazioni religiose, giochi e momenti di convivialità.

Cultura, giochi e divertimento per grandi e piccini, ma anche spazio per le rievocazioni religiose: questi gli ingredienti del calendario di eventi in programma la settimana di Natale a Gabicce Mare. Si parte con la celebrazione di un anniversario: fino al 4 gennaio al Mississippi sarà ospitato un omaggio per i 160 anni di istituzione delle Capitanerie di Porto, con una mostra sulla storia della marina mercantile in cui saranno esposti anche documenti della Guardia Costiera. Un lungo cammino che la Direzione Marittima delle Marche e il comune di Gabicce promuovono, con la collaborazione dell'associazione culturale 'Uomini delle Navi', per divulgare la cultura del mare.

