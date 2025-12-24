Quattro aggiustamenti in canna, il quinto ancora in sospeso. E poi dipenderà dagli incastri di calcio mercato, che come noto sono imprevedibili e figli delle contingenze. L'unica certezza è che la campagna trasferimenti aprirà venerdì 2 gennaio per chiudersi lunedì 2 febbraio. L'Arezzo quindi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Mosse di mercato per puntare alla B. L'Arezzo prepara quattro colpi - E poi dipenderà dagli incastri di calcio mercato, che come noto sono imprevedibili e figli delle contingenze.

