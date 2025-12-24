Mosca un' altra autobomba | chi sono i due morti Putin sotto assedio
Due agenti della polizia stradale russa sono morti in seguito all ’esplosione di un’auto avvenuta nella notte a Mosca, nella stessa zona dove pochi giorni fa era stato ucciso il generale dell’esercito Fanil Sarvarov. A confermarlo è stato il Comitato Investigativo Russo, che ha reso noto il decesso dei due poliziotti dopo il ricovero in ospedale. L’esplosione si è verificata in via Yaseneva, non lontano da una stazione di polizia. Secondo le prime informazioni diffuse, i due agenti erano intervenuti sul posto quando l’auto è saltata in aria. In un primo momento le autorità avevano comunicato che i feriti erano stati trasportati in ospedale, ma successivamente è arrivata la conferma ufficiale della loro morte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Altra autobomba a Mosca: fatto fuori il generale braccio destro di Putin
Leggi anche: Mosca, esplode un'autobomba: morto un generale russo, servizi ucraini sotto accusa
