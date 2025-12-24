Il bagliore improvviso ha squarciato l’oscurità del viale, trasformando in un istante il silenzio della notte in un frastuono assordante di metallo accartocciato e cristalli in frantumi. Due uomini in divisa stavano semplicemente prendendo posto all’interno del loro abitacolo, ignari che a pochi centimetri da loro il tempo fosse già scaduto. L’onda d’urto ha sollevato la vettura, mentre l’odore acre della polvere da sparo si mescolava al fumo nero che iniziava a salire verso le finestre dei palazzi circostanti. Le grida di dolore sono state soffocate dalle sirene che hanno iniziato a risuonare poco dopo, mentre nell’ombra due sagome si dileguavano rapidamente, lasciando dietro di sé solo le tracce di un atto brutale e pianificato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Mosca sotto shock, dopo il generale bomba anche contro la polizia: uccisi due agenti

Leggi anche: Mosca, esplode auto, uccisi due agenti

Leggi anche: A Mosca un generale è stato ucciso da una bomba sotto la sua auto

