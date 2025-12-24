Mosca | risposta in base a dati da Miami

13.00 Mosca "formulerà la propria posizione futura in base alle informazioni" date a Putin da Dmitriev e "proseguirà i contatti con gli Usa nell'immediato futuro attraverso i canali esistenti e attualmente operativi", ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. "Tutti gli aspetti chiave sono ben noti ai colleghi americani",ha detto Peskov. Mosca valuterà "in che misura" il piano "sia coerente con spirito di Anchorage" Peskov ha poi detto che non commenterà sui media le informazioni che Dmitriev ha portato da Miami: "Impraticabile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Guerra Russia-Ucraina, media: Possibile vertice Mosca-Washington nel weekend; Zelensky: Mosca sta preparando un altro anno di guerra - Kiev: “Abbiamo ripreso il controllo di 16 km quadrati a Pokrovsk”; Asset russi per sostenere Kiev, l’Italia tra i Paesi più a rischio di ritorsioni da parte di Mosca; Witkoff: colloqui produttivi e costruttivi.

Zelensky: Spetta a Mosca dare una risposta chiara sulla tregua - (Agenzia Vista) Kiev, 22 aprile 2025 "L'Ucraina mantiene il proposito di non colpire almeno le infrastrutture civili. affaritaliani.it

Zelensky aspetta la risposta di Mosca al piano in 20 punti ma niente rinuncia alla Nato La bozza di pace concordata con gli Stati Uniti; restano divergenze su Donetsk e sulla centrale di Zaporizhzhia Link nel primo commento - facebook.com facebook

Ucraina, oggi la risposta di Mosca al piano di pace: dalle elezioni immediate a Kiev alle Zes. Zelensky: «Su Donetsk nessun accordo con gli Usa» x.com